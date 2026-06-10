第75回全日本大学野球選手権記念大会は9日、神宮球場と東京ドームで全6試合が行われました。全国27連盟の春季リーグ戦等を勝ち抜いた27の代表校が戦うこの大会。前回大会は東北福祉大が6大会ぶり4回目の優勝を達成しました。この日は1回戦は4試合が行われ、周南公立大、函館大、東海大九州キャンパス、富士大が初戦突破。2回戦から登場となった前回王者の東北福祉大は中部学院大に7−1で快勝。同じく2回戦からの金沢学院大は天理大