藤原竜也が主演する映画『カイジ 人生リベンジゲーム』が、2027年1月29日より公開されることが決まった。併せて、ティザービジュアルと特報映像が解禁となった。【動画】“カイジ”藤原竜也が帰ってきた！映画『カイジ 人生リベンジゲーム』特報福本伸行による漫画『カイジ』の実写映画化4作目となる本作。“国民的クズ”カイジ最後の戦いを描いた前作『カイジ ファイナルゲーム』から7年。再び藤原竜也ふんする“カイジ”が