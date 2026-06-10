女優の仲里依紗がフジテレビ系にて7月22日よりスタートのドラマ『Tokyo middle 30』にて主演を務める。【写真】仲里依紗、レディー・ガガライブ参戦再現度抜群なコーデに反響本作は、中国で爆発的ヒットを記録した『Nothing But Thirty』(『30女の思うこと~上海女子物語~』)を原作に、日本版としてオリジナルリメイク。キラキラしたサクセスストーリーを思い描いて地方都市から憧れの東京にやってきた女性3人が、恋、仕事、