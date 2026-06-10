２０２２年１０月にフジテレビを退社してフリーになった永尾亜子アナウンサーが、最新ショットを公開した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し、パシフィコ横浜で行われたイベントに参加したことを報告。「今年もポケモンＧＯ部門の実況を担当させていただきました！」という。「『ポケモンＧＯって対戦もあるの？』とよく聞かれるのですが、実はものすごく奥が深いんです。相手の手持ちを予想する読み合いや技のタイミ