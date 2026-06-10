インビンシブルパパは2年連続の参戦。黒崎助手は「輸送も順調にクリアして状態は良さそう。この1年でトモの緩さが解消して、しっかりしてきました」と成長に目を細める。前走の高松宮記念は初めてブリンカーを着用。前半3F通過32秒5のハイペースで逃げて15着に敗れた。「今回はブリンカーを外す予定。前回がいい刺激になったと思うし、自分のリズムで運びたい」と昨年4着に敗れた舞台で巻き返しを期す。