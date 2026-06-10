今週から北海道シリーズがスタートする。今年130周年を迎えた函館競馬場の開幕初日メインは、サマースプリントシリーズ初戦「第33回函館スプリントS」。北海道初参戦のクラスペディアは火曜朝、主戦の小崎を背に函館競馬場の角馬場で入念に体をほぐしてからWコースへ。感触を確かめた鞍上は「全休日明けはいつも硬さがあるので、じっくりと体をほぐした後、ゆっくりキャンターで動かした。栗東にいる時のイメージで調整して、い