ポッドベイダーは昨年8月のCBC賞（11着）以来、5戦ぶりの芝レースで重賞戴冠を目指す。上原佑師は「この時期はダートだと番組が限られてくるので」と芝復帰の意図を説明。続けて「調整自体は順調に来ている」と語った。芝ではリステッド競走のマーガレットSなど3勝をマーク。「芝を走っていた頃と比べると、だいぶ良くなっている。洋芝の実績があるのでチャレンジという感じです」と指揮官。成長著しい4歳馬が北の大地で一発を