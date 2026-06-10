ウイングレイテストは3年連続の参戦となる。一昨年は現スプリント王者サトノレーヴに次ぐ2着。昨年は11着に敗れたが「なかなか状態が上がらなかった」（畠山師）と本調子ではなかった。9歳と年齢を重ねても、1月にカーバンクルSを制しているようにまだまだ活気十分。師は「攻め馬も動いているし、衰えは感じない。去年のようなことはない」と断言。その上で「いい馬場でやりたいので、天気が大崩れしなければ。うまくスタート