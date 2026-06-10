当舞台2戦2勝のエーティーマクフィは火曜朝、角馬場からWコースへ。荻野助手は「雰囲気がいいね。暑さに弱いので涼しい函館は合っている」と状態の良さをアピール。G1初挑戦だった前走・高松宮記念は中団から進めて8着。「3コーナーでごちゃついて、ぶつけられる場面があった。厳しい中でよく走ってくれた」と振り返る。当舞台は昨年、青函Sでオープン特別V。「行きたい馬がいるので、展開が向いてスムーズに運べればチャンス