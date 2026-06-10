昨年16着に続くグランプリ参戦のジューンテイクは、ダービージョッキー松山との新コンビで挑む。香港に遠征した前走クイーンエリザベス2世Cは最下位8着。吉田助手は「レースは思い通りにいかなかったけど、（環境の変化など）全てに耐えてくれた。そこは絶対にプラスになっている」と精神面の成長を伝える。競馬場は違うが2200メートル戦は3走前の京都記念でV。「好調を維持できるようになっているし、あとはゲートをうまく出