金鯱賞の勝ち馬シェイクユアハートはキャリア30戦目で初めてG1に挑む。谷助手は「札幌記念に使う予定もあったけど、牧場で元気が良すぎるので、ここに目標を切り替えた。体調はいい。体がしっかりして、以前よりパワーアップした感じ」と前向きな言葉を並べる。長くいい脚を使えるのが強み。舞台については「極端な切れ味勝負になりづらいので、合うと思います」と期待を寄せた。