春のG1シリーズの水曜企画「G1追Q！探Q！」は担当記者が出走馬の陣営に聞きたかった質問をぶつけて本音に迫る。上半期を締めくくるグランプリ「第67回宝塚記念」は東京本社の万哲こと小田哲也（58）が担当。G1初挑戦のミクニインスパイアを管理する林徹師（47）に思いを語ってもらった。昨年7月の初白星から1年足らずで挑む最高峰舞台。「期待と個性の把握」「大飛躍」「挑戦の意義」の3テーマを問う。【期待と個性の把握】