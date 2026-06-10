昨年の有馬記念覇者ミュージアムマイルは予定していたドバイ、香港の海外遠征がかなわなかったため、ここが今年初戦。高柳大師は「本来は叩いて良くなるタイプだから。先週しっかり追ったことで変わってくれれば」と休み明けをポイントに挙げる。コース適性については「いろいろなジョッキーに乗ってもらっているけど、皆が“左回りより右回りがいい”と。内回りも問題ないので条件はいい」と前向きに語った。