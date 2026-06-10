昨年有馬記念2着のコスモキュランダが、グランプリで再び波乱を巻き起こすか。今年の始動戦だった前走・日経賞は1番人気で7着。好位の3番手でリズム良くレースを進めたが、4角で他馬と激しく接触する不利があり、消化不良の一戦だった。加藤士師は「あれだけ手応え良く行っても、何回もぶつけられては消耗してしまう。駄目だなと思いました」と回想。幸い大きなダメージはなく、前走後は放牧を挟んで、じっくり乗り込んできた。