大阪杯、天皇賞・春と連勝中のクロワデュノールは史上初となる春の古馬G1・3冠制覇に挑む。1週前追いからさらなる上昇を求め、7日の日曜追いは団野（レースは北村友）を背にCWコースで併せ馬。馬なりで4F54秒5〜1F11秒7と適度に負荷をかけ、僚馬と併入した。斉藤崇師は「ようやくこれで（状態が）上がってきそうな雰囲気が出てきたかな、という感じです」と本数を重ね、着実に上向いている。全休日を挟み、火曜朝は坂路で軽