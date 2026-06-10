３１年ぶりに開催される大相撲のパリ公演（１３、１４日）に向け、八角理事長（元横綱北勝海）ら日本相撲協会の幹部、横綱豊昇龍（立浪）ら力士、行司、呼出ら約６５人が９日、羽田空港から出発した。豊昇龍は「これぞ大相撲、というのを見せたい」と意気込んだ。夏場所は右太もも裏を痛めて途中休場。「ケガが悪化しないようにしたい。まあ、大丈夫です」と語った。横綱大の里ら第２班は１０日に出発する。