北中米ワールドカップで優勝を目標に掲げる日本代表はメキシコ・モンテレイでの事前合宿を終え、現地６月８日にベースキャンプ地であるアメリカのナッシュビルに入った。モンテレイでの最終日には、U-19日本代表と完全非公開のトレーニングマッチを実施。森保一監督によれば、35分×４本の形式で、暑さもあって、最初の２本は０−０で推移をするなど苦戦を強いられながらも、２−１で勝利した。W杯本番に向けて、どんな課題