デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は投打双方のタイトルを獲った最初の選手を取り上げる。◇◇投打の二刀流が珍しくなかった創成期のプロ野球とはいえ、出色の働きを見せたのが景浦だった。１９３６年秋のシーズンでは、まず投手として２冠を制する。８試合に登板し６勝０敗、勝率１０割。防御率０・７９は、現在もシーズン記録で