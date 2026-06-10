「全日本大学野球選手権・１回戦、富士大６−２松山大」（９日、東京ドーム）今秋ドラフト候補の最速１５３キロ右腕、富士大・角田楓斗投手（４年・東奥義塾）が７回２安打２失点。毎回の１４奪三振と好投し、勝利を導いた。ＮＰＢスカウト陣も視察に訪れた中、初回の初球から１５２キロをマーク。六回まで無安打無失点投球を継続した。七回は初安打を許し２失点したが、１５０キロを計測し球威は衰えず。「ゾーンでしっかり