「全日本大学野球選手権・２回戦、東北福祉大７−１中部学院大」（９日、神宮球場）２回戦で２連覇を狙う東北福祉大が中部学院大を７−１で下し、準々決勝に進出した。ＮＰＢ１２球団やメジャーのスカウトが集結する中で、プロ注目の佐藤悠太外野手（４年・報徳学園）が四回に右中間へソロを放った。金沢学院大も天理大に勝利し８強入り。１回戦では富士大、函館大、周南公立大、東海大九州が勝って、２回戦に進んだ。白球は