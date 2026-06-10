１１日の楽天戦（楽天）に先発予定の巨人・田中将大投手が９日、仙台に凱旋した。打撃練習中にグラウンドに入ると、三木監督と談笑する場面もあり、古巣の面々との再会を喜んだ。また敵地ではあるが、日米通算２００勝達成記念展示も行われた。ビデオメッセージでは「仙台での日本一、東京ドームでの２００勝達成。どちらも本拠地でたくさんのファンの皆さんと分かち合うことができて、あの景色は僕の野球人生でも忘れられない