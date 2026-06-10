「ロッテ３−１中日」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）勝負強さを発揮した。同点の六回、初回以来の安打と犠打で作った１死一、三塁の好機。ロッテの西川史礁外野手がフルカウントから外角低めのナックルカーブを右前に運ぶ決勝打。「バットの先に当たってくれて、いいところに飛んでくれた」と振り返った。初回にも無死一、三塁の好機に同じコースのナックルカーブを二ゴロとし、先制の打点を挙げていた。「イメージはつ