「オリックス４−３ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）ラオウの一撃がオリックスの窮地を救った。２点を追う九回１死二、三塁、代打で登場。ヤクルトの守護神・キハダから左越えに目の覚めるようなサヨナラの適時二塁打をガツン！。チームの連敗を５で止め、遅ればせながらの６月初勝利に大貢献した。「やったりましたあ！」。歓喜のシャワーでびしょびしょになった杉本裕太郎外野手はここぞ、とばかり絶叫した。試合は先
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