台湾メディアの壹蘋新聞網は6日、中国の人工知能（AI）ロボットが米NBCネットワークの人気オーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」で圧巻のパフォーマンスを披露し、観客や審査員を驚かせ魅了したと報じた。記事によると、中国の26歳のダンサー、呉宇飛（ウー・ユーフェイ）氏と中国のロボット開発企業、宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）の8体の人型ロボットがレディー・ガガの「アブラカダブラ」に合わせて見事