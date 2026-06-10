◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）ひと振りで仕留めた。ボビー・ダルベック内野手（３０）が放った打球はキラキラと光り輝く観覧車がそびえ立つ左翼席へ消えた。０―０の３回２死一、三塁。荘司のスプリットを捉えた当たりは先発の則本を援護する先制の１０号３ラン。「感触はよかったですよ」と涼しげに笑った。“快挙”も達成した。すでに１２発のキャベッジとともに、２２年のポ