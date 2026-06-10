ホワイトソックスは９日（日本時間１０日）、西田陸浮外野手（２５）をマイナーに降格させることを発表した。５月２５日（同２６日）にメジャーに初昇格し、ここまで１２試合に出場して２９打数７安打の打率２割４分１厘、２打点をマーク。本職は二塁ながら右翼を中心に守って守備でも存在感を示していたが、１２日（同１３日）からは大谷、山本、佐々木の所属するドジャース３連戦を目前にして無念のマイナー降格となった。西