「ソフトバンク１０−４阪神」（９日、みずほペイペイドーム）初球をたたいた自身１１試合ぶりのアーチが、次戦につながる光となった。ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が６点を追った五回２死一塁で、左翼へ２号２ラン。意地の一発となったがチームは屈辱的な大敗を喫し、２位・巨人が０・５ゲーム差に迫り、上位３チームが１ゲーム内にひしめき合う形となった。大敗の中に、一筋の光が差した。意地を見せた