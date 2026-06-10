「ソフトバンク１０−４阪神」（９日、みずほペイペイドーム）高く、遠くに白球が消えていく。阪神ナインはダイヤモンドを一周する相手打者の姿を、ただ見つめるしかなかった。２試合連続の雨天中止を挟んで迎えた一戦は、不名誉な記録とともに黒星発進。藤川球児監督は「とにかく勝負ですからね。相手に気持ち良くスイングをされている。それをどう崩すかはバッテリーでやっていかなきゃいけない」と悔しさを押し殺すように敗