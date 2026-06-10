１０日のソフトバンク戦（ペイペイ）に先発する阪神・大竹耕太郎投手（３０）が９日、師匠の前での好投を誓った。この日は敵地の試合前練習に参加して最終調整。古巣との対戦も「普通にやるだけです」と平常心を強調した。１０日の一戦は、ソフトバンクＯＢの和田毅氏（４５）がテレビ解説を務める。大竹にとっては早大とソフトバンク時代の先輩で、和田氏が現役を引退する２４年までは年明けの合同自主トレで鍛錬を積んだ。「