「ファーム・西地区、広島６−６阪神」（９日、由宇球場）若き切り込み隊長は試合後、収穫と宿題を胸に刻んだ。「１番・中堅」でスタメン出場した阪神のドラフト３位・岡城快生外野手（筑波大）が２安打２四球２盗塁で塁上をかき回した。初回、「積極的に振っていこう」と直球を捉えた右中間への三塁打から始まり、計４出塁の大活躍。「（１番打者は）塁に出てなんぼ。今日に限っては良かった」と手応えをにじませた。ただ