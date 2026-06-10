「楽天２−８巨人」（９日、楽天モバイル最強パーク宮城）巨人・則本昂大投手が無邪気な笑みを浮かべることはなかった。６回１／３を７安打２失点、１２６球の熱投でＮＰＢ２４人目の１２球団勝利も悔いが募る。胸を締め付けるのは、志願して立った七回を締めくくれないもどかしさだ。「１３年間やってきた仙台なので、特別な思いはありました。１イニングでも１アウトでも１球でも多く、このマウンドで投げたいと思った。次