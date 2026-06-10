「楽天２−８巨人」（９日、楽天モバイル最強パーク）巨人先発の則本昂大投手がＮＰＢ２４人目の１２球団勝利を果たした。６回１／３を７安打２失点、１２６球の熱投でチームを６月無傷の５連勝（２分挟む）に導いた。◇◇２５年１１月２２日から１９９日。仙台のファンとの“再会”はファン感謝祭以来だった。則本は名前を呼ばれるたびに手を上げ、じかに残留を望む声に喜びもあった。当時の去就は未定。「できれば