俳優の仲里依紗（３６）が、７月２２日スタートのフジテレビ系ドラマ「Ｔｏｋｙｏｍｉｄｄｌｅ３０」（水曜、後１０・００）で主演することが９日、分かった。３５歳女性のリアルを描いた恋愛ヒューマンドラマ。『水１０』で同局の連続ドラマ初主演に挑む。中国で総再生回数５５億回の大ヒット作「ＮｏｔｈｉｎｇＢｕｔＴｈｉｒｔｙ」を、日本版としてリメーク。キラキラした未来を思い描き、地方都市から上京した大親