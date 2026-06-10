ボクシングでアマ４９戦全勝の“ザ・キング”藤木勇我（１８）＝大橋＝が９日、プロデビュー戦となる５９・９キロ契約６回戦（１０日、後楽園ホール）の前日計量に臨み、５９・８キロで一発クリアした。いきなりメインイベントという破格の初陣で２１勝（１３ＫＯ）２敗のウィラ・ミカム（タイ）を迎え撃つが、期待の大器は「圧倒することが一番。ＫＯしかない。対戦相手と向き合ったら、倒すぞって気合が入った」と発奮した。