ロックバンド「THE虎舞竜」のボーカル、高橋ジョージ（67）が9日、東京・有楽町の宮城県アンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」で新曲発売会見を行った。駆け付けた報道陣35人を見渡し「こうやって集まっていただいたのは11年ぶり。裁判所の前以来ですね」とあいさつ。2015年のタレント三船美佳との離婚騒動を引き合いにジョークを交えて笑いを誘った。新曲のタイトルは「ShowaShowaOndo！〜昭和昭和音頭」。“ロックと盆踊り