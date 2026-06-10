「カーリング・日本選手権、ロコ・ソラーレ５−１０フィロシーク青森」（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）１次リーグが行われ、女子でＡ組のロコ・ソラーレはフィロシーク青森に５−１０で敗れ、１勝２敗となった。ＳＣ軽井沢クは３連勝で２次リーグ進出。Ｂ組で２連覇が懸かるミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスは北海道銀行に５−１５で敗れ、２勝１敗。北海道銀行は３連勝で２次リーグ進出を決めた。男女とも１次リーグは