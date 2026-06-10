大相撲パリ公演に向け、フランスのシャルル・ドゴール空港に到着した横綱豊昇龍＝9日、パリ近郊（共同）【パリ共同】31年ぶりの大相撲パリ公演（13、14日）に向け、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）や横綱豊昇龍、大関霧島ら一行が9日、パリ近郊のシャルル・ドゴール空港に到着した。14時間ほどの移動だったが、豊昇龍は出迎えに笑顔で応じた。地元のテレビ局が待ち構え、一般客も熱心に力士たちを撮影し、関心の高さを