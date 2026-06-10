【ナッシュビル（米テネシー州）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表の遠藤（リバプール）が9日、米テネシー州ナッシュビル近郊の練習拠点でコーチ陣とともに球回しなどで体を動かした。サポート役の一人である南野（モナコ）も姿を見せた。全体練習は休み。遠藤はメキシコのモンテレイでの事前合宿で別メニュー調整が続き、本格的な練習に加わっていない。チームは10日に全体練習を再開。