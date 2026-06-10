【ワシントン共同】米東部メーン州で9日、11月の中間選挙に向けた連邦上院選の野党民主党予備選が実施された。党主流派を公然と批判する「異端児」（米メディア）のカキ養殖業者グラム・プラトナー氏（41）が有力。新人候補として左派の期待を集める一方、女性へのモラハラなどの醜聞が続出し、本選を不安視する向きもある。大勢は同日判明する見通し。与党共和党は、現職で6期目を目指す穏健派スーザン・コリンズ氏（73）が無