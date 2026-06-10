ロックバンド「THE虎舞竜」のボーカル、高橋ジョージ（67）が9日、東京・有楽町の宮城県アンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」で新曲「ShowaShowaOndo！〜昭和昭和音頭」発売会見を行った。「盆踊りで日本を元気に」を掲げ、全国の盆踊りを自身が行脚するプロジェクトを企画。出演料は基本的に無料とすることも発表した。会見終了後、高橋はスポニチ本紙のインタビューに応じた。新たな挑戦の背景にあったのは、2024年秋に