サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（１１日開幕）日本代表で、Ｗ杯代表に初選出されたＭＦ佐野海舟（２５）＝マインツ＝は、ドイツ１部リーグで日本人初となる２季連続リーグ戦全試合出場を達成するなど日本屈指のボランチに成長した。意外にも、プロ入り当初はサイドバック（ＳＢ）でプレーしている。当時Ｊ２町田で指導した元日本代表ＤＦ相馬直樹氏（５４）がこのほどデイリースポーツの取材に応じ、町田入団の秘話とサイ