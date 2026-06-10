北朝鮮による拉致被害者、横田めぐみさんの父・滋さん（享年87）が亡くなって、2026年6月5日で6年が経った。世論の力が政府を動かすと信じた滋さん。母・早紀江さんは、拉致が明らかになった当時に娘の名前を公開するとした滋さんの決断を「間違いなかった」と振り返った。 ■「まだ解決しない」遺影に話しかける日々 横田めぐみさんの父・滋さんが亡くなり6年となるのを前に開かれた会見で、母・早紀江さんは毎朝の光景を語