5月31日の新潟県知事選で3期目の当選を果たした花角知事が6月9日、国の来年度の予算編成に向けて関係省庁に要望活動を行いました。 9日、来年度の予算編成に向けた東京で省庁などを訪問したのは5月の知事選で再選を果たした花角知事。 午後から農林水産省を訪れた花角知事は鈴木憲和農水大臣に対し、コメの適正な値段が保たれる環境づくりや主食用米と非主食用米の所得差の改善、農地集約に向けた国の制度の見直しなど5項目を要