拉致被害者・曽我ひとみさんが新潟県佐渡市の小中学生に『家族』をテーマに講演。拉致問題解決のための協力を呼びかけました。 若い世代に拉致問題への関心を高めてもらおうと6月7日、佐渡市の小中学校で講演を行ったのは拉致被害者・曽我ひとみさんです。 【曽我ひとみさん】 「家族とあす、離れ離れになるなんて考えたことがありますか」 曽我さんは、北朝鮮での過酷な暮らしを耐えられたのは家族の存在があったからだ