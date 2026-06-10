6月10日（水）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市中央区坪井（スピード違反）市道・・・玉名郡長洲町宮野（自転車）県道・・・上天草市大矢野町（スピード違反） ＜午後＞県道・・・阿蘇市一の宮町（携帯電話・シートベルト）国道3・・・葦北郡芦北町小田浦（スピード違反） ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における