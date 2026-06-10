女優の新川優愛（32）が9日、東京・兜町の東京証券取引所で、米投資信託「インベスコQQQ」の上場セレモニーに出席した。打鐘も行い「緊張しました。やはり独特な雰囲気でした。鐘の音が格好良くて心に響きました。私も身が引き締まる思いだった」と振り返った。現在投資に興味を持っており、今回の起用につながった。「目の前に自由に使える100万円があったら？」の質問に「2万円で焼き肉を食べに行って、残り98万円を投資に