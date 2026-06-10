「ソフトバンク１０−４阪神」（９日、みずほペイペイドーム）阪神にはやっぱり森下翔太外野手が必要だ。１試合６被弾の屈辱的な展開にあって、強烈な輝きを放つ“キング弾”。結果で、押しも押されもせぬ主力としての姿を示した。２−１０と大量ビハインドを背負った六回先頭の第３打席。大津に対してカウント２−２と追い込まれたが、高めシュートに鋭いスイングで反応した。打球は勢いよく伸び、右翼ホームランテラス席へ