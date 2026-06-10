女優の松岡茉優（31）が9日、アンバサダーと音声ガイドを務める展覧会「ピカソmeetsポール・スミス遊び心の冒険へ」（10日〜9月21日）の取材会を会場の東京・国立新美術館で行った。「音声ガイドは長年の目標でしたので素晴らしい機会をいただけて感謝します。ピカソの人生にまつわる大切なエピソードを心を込めて読ませていただきました」とアピール。現在はミュージカル初挑戦となる「ディア・エヴァン・ハンセン」の