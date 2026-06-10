タレントのタモリ（８０）が、ＭＣを務めるテレビ朝日系「タモリステーション」の２０日放送（後８・５４）で「日本のフルーツ」を特集することが９日、分かった。スタジオには俳優・木村佳乃（５０）、近畿大学農学部教授神崎真哉氏を迎える。圧倒的な甘さ、色や形など、品質の高い日本のフルーツは世界から注目を浴びている。ただ、地球温暖化や流通事情の変化、生産者減少など、取り巻く環境も常に変化している。ミカンは和