【モデルプレス＝2026/06/10】TOKYO MXでは、DXTEENの福田歩汰、ONE LOVE ONE HEART相原一心がW主演を務める新土曜ドラマ『Your Sky ハレのち恋』を2026年8月1日より毎週土曜深夜25時30分から放送することが決定した。【写真】人気タイBL、日本リメイク版出演者ビジュアル◆タイBL「Your Sky ハレのち恋」日本リメイク原作は、2024年にタイで放送され、国内外でスマッシュヒットを記録したBLドラマ『Your Sky』。最終回を迎える前